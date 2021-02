La Gelbison non perde colpi e fa sua la sfida con il Dattilo. I rossoblu cilentani si impogno 2-0 con una rete per tempo e conquistano tre punti importanti che fa rimanere la formazione di Ferazzoli in piena zona play off. La gara vede di fronte due compagini che arrivano da un buon momento, ma fin dalla prime battute si capisce che per il Dattilo sarà una giornata di passione. I cilentani cominciano a dettare i tempi fin dalle prime battute e dopo aver colpito la traversa alla mezzora con Uliano, al 38' passano in vantaggio con Gagliardi il quale direttamente su calcio da fermo beffa il portiere Giappone. E sull'1-0 i va negli spogliatoi. Nella ripresa Ferazzoli fa esordire anche l'ultimo innesto l'attaccante Sparacello, e mette in campo Stancarone, nel giorno del suo compeanno e quest'ultimo al 93' provoca l'autorete di Pagliarulo, che fissa il punteggio sul definitivo 2-0. Con i tre punti la Gelbison sale a quota 24 e mercoledì torna in campo per il recupero sul campo del Rotonda.

