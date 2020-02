La Gelbison torna a sorridere sul campo amico del Morra dove ritrova la vittoria che mancava da cinque mesi e mezzo e per la precisione da 169 giorni e lo fa nel secondo derby consecutivo opposta alla Nocerina, in una sfida in chiave salvezza. I Cilentani con una prova autorevole riescono a piegare i rossoneri che solo nella parte iniziale del match hanno provato a tenere il passo dei rossoblu vallesi, poi una volta arrivata la rete di Uliano al minuto 25, per la Nocerina è stata notte fonda non riuscendo a reagire e finendo la gara addirittura in nove per l'espulsioni di De Siena per fallo su Tandara, e quella inguenua per proteste di Carrotta. Un epilogo amaro per i molossi ora a soli due punti dalla zona retrocesione diretta, mentre per la Gelbison la classifica comincia a sorridere con 31 punti e con la zona minata che dista cinque lunghezze. © RIPRODUZIONE RISERVATA