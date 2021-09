Gelbison vince la gara inaugurale e stende il Castrovillari 2-0

Parte nel migliore dei modi la stagione della Gelbison che nel turno inaugurale davanti ai propri tifosi ritornati a seguire la squadra dagli spalti del Morra, centra una meritata vittoria al cospetto del Castrovillari (2-0). Un successo maturato nella seconda parte del match dopo una prima frazione chiusa sul parziale di 0-0 che non avava entusiasmato i presenti. Cambia tutto nel secondo tempo quando dopo un solo minuto Graziani realizza la rete che rompe l'equilibrio e fa andare in dicesa il match per i rossoblu di Vallo della Lucania, che provano a mettere a sicuro diverse volte il risultato senza riuscirci prima di farlo al quarto minuto di recupero con una rete di Onda che mette il sigillo alla contesa e regala alla Gelbison i primi 3 punti della stagione. Ora occhio alla Coppa italia con il derby di mercoledì con il Santa Maria.