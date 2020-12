La Gelbison al cospetto della capolista Acireale offre una prova di grande determinazione e alla fine ottiene un ottimo successo che la fa uscire dalla zona rossa della classifica. I rossoblu del tecnico Ferazzoli che ha proposto un 3-5-2 mettono subito alle corde i granata siciliani e al 28' trovano la rete del vantaggio: Coulibaly, ruba palla e serve Graziani, il quale piazza un piattone di sinistro che vale l'1-0. Al 37' è la volta di Gagliardi che viene steso in area dal portiere Ruggiero, il rigore è trasformato dal capitano Uliano. Si va sul 2-0 negli spogliatoi. Nella ripresa c'è la reazione della capolista che al 5' accorcia con Souare, che si insinua nlle maglie larghe della difesa cilentana, ma al 16' dapprima Gagliardi coglie la traversa su calcio da fermo e sul prosieguo dell'azione Maiorano, effettua un cross che trova la deviazione fortuita di Del Col, che manda la palla alle spalle del suo portiere per il 3-1 della Gelbison. Nel finale Sparacello, realizza il secondo gol per i siciliani, i quali provano l'inutile assalto finale, Il punteggio non muta e la Gelbison vince 3-2 e sale a 13 punti, mentre l'Acireale pur rimanendo in vetta con 19 punti sente il fiato sul collo delle inseguitrici. Il campionato ora si ferma, si torna a giocare il 6 gennaio e la Gelbison si recherà sul campo della Cittanovese.

