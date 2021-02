In casa Gelbison il mercato tiene sempre banco e dopo l'arrivo dell'attaccante Claudio Sparacello, che ha già avuto modo di debuttare con la casacca rossoblu nel match vinto con il Biancavilla, l'attenzione si sposta sulla voce uscite. E considerato che il parco attaccanti era diventato ampio la società del presidente Maurizio Puglisi, di concerto con il diesse Nicolò Pascuccio, ha deciso sfoltire, così in uscita è finito Simone Figliolia, 28 anni, che con la Gelbison in quest'inizio di stagione ha giocato 10 volte realizzando 2 reti. L'attaccante che era richiesto da molti club di quarta serie nel pomeriggio ha trovato l'intesa con i pugliesi della Fidelis Andria che fa parte del girone H. E da domani si allenerà con i nuovi compagni.

