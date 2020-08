Direttamente dal ritiro di Angri dove l'Equipe Campania sta lavorando per piazzare i diversi calciatori rimasti senza contratto, ecco per la Gelbison l'arrivo del difensore Massimiliano Montuori, 23 anni, nativo di Nocera Inferiore. Il difensore che nelle ultime stagioni è stato protagonista in serie D dal Picerno al Madrepietra Daunia, per passare al Portici fino al Marsala ultima sua squadra, da cui poi si è svincolato. E dopo la breve esperienza con l'Equipe Campania, il diesse Nicolò Pascuccio, lo ha convinto a sposare la causa della formazione cilentana. E nel giorno della ripresa della preparazione del club vallese c'è stata la presentazione con la tradizionale foto pubblicata sul sito della società. Da domani il difensore sarà agli ordini di Ferazzoli. Una curiosità Montuori, non è il primo ad arrivare dall'Equipe Campania, prima di lui a Vallo della Lucania hanno vissuto la stessa esperienza: D'Orsi e Maiorano. © RIPRODUZIONE RISERVATA