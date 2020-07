E' stato il giorno di Gianluca Esposito, il nuovo tecnico della Polisportiva Santa Maria, alla sua prima uscita davanti ai giornalisti. Entusiasta per la scelta che la società ha fatto, Esposito, si è detto pronto a iniziare un lungo percorso con il team giallorosso al suo esordio in serie D. E le sue prime parole sono di grande soddisfazione: " Sono felice che sia stato scelto per questa avventura, dal canto mio ho sposato senza indugi il progetto del club che vede le famiglie Tavassi e Carrano, in prima linea e capaci di collocare il club tra i più importanti nel panorama regionale. Già dal momento della mia firma abbiamo cominciato a lavorare per la composizione della squadra in modo che possa riuscire a ben figurare in un campionato difficile dove ci confronteremo con piazze importanti. E questo deve essere un motivo di orgoglio per tutti noi. La scelte dei calciatori arriverà seguendo una logica ben precisa. Sono convinto che questo matrimonio con la Poliportiva Santa Maria, abbia tutti i presupposti per durare a lungo". A fare gli onori di casa il presidente Francesco Tavassi, insieme al dg. Alberico Guarglia, a coordinare il tutto l'addetto stampa Antonio Vuolo. © RIPRODUZIONE RISERVATA