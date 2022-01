Todisco è un nuovo difensore del Santa Maria Cilento

Alla vigilia del primo dei tre recuperi che attendono il Santa Maria Cilento in programma domani sul campo del Biancavilla, la società giallorossa del presidente Francesco Tavassi, mette a segno un altro colpo di mercato e si assicura le prestazione del giovane difensore di Torre del Greco, Gianmarco Todisco, 19 anni, che arriva dalla Juve Stabia, con cui ha avuto modo di esordire anche in serie C.

Nella sua carriera Todisco ha vestito nelle squadre giovanili le maglie di Verona e Torino.

Il difensore torrese, si è già aggergato con i nuovi compagni ed è partito con la squadra per affrontare la trasferta in terra siciliana.