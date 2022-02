Giarre-Cavese 0-1, aquilotti ko dopo cinque vittorie consecutive

Turno infrasettimanale fatale alla Cavese, che a Giarre interrompe la serie di cinque vittorie consecutive. Arriva la beffa bis da parte dei siciliani, che all'andata avevano bloccato gli aquilotti sul pari e questo pomeriggio, tra le mura amiche, hanno vinto col minimo scarto.

I biancoblu non si sono espressi all'altezza delle precedenti prestazioni, anche a causa di un terreno di gioco che non favoriva certo le doti tecniche dei palleggiatori di mister Troise. Termina 1-0 in favore del Giarre, che ha sbloccato il risultato con Baglione al tramonto di un primo tempo in cui non si è registrata alcuna azione pericolosa, eccezion fatta appunto per quella del gol.

A inizio ripresa Cavese sfortunata, con la traversa che dice di no al colpo di testa di Viscomi da centro area, col portiere Giannini fuori causa. Col passare dei minuti il Giarre alza le barricate, chiudendosi con undici uomini nella propria trequarti. Troise prova a scompaginare le istruzioni iniziali, passando al 4-2-3-1 con l'ingresso di Bacio Terracino in luogo di Palma.

Ma l'unica sortita pericolosa arriva al 94', con l'estremo di casa che oppone un gran riflesso al colpo di testa ravvicinato di Lomasto, deviando in corner la conclusione a botta sicura. Per effetto del ko di Giarre, la Cavese si vede scavalcare in classifica dall'Acireale - ora secondo in classifica - e da una Lamezia che ha comunque una partita in più rispetto ai metelliani.