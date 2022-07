L’Afragolese si regala Castaldo: «Puntiamo a grandi obiettivi»

Luigi Castaldo riparte dall’Afragolese. Reduce dall’esperienza tra i pro con la Paganese, l’esperto attaccante ha scelto di ricominciare dalla serie D sposando il progetto rossoblù per «ambire a traguardi importanti».

Classe 1982, Castaldo approda alla corte di Cioffi dopo una lunga carriera spesa tra i professionisti: dalle esperienze in B con Ancona, Nocerina ed Avellino, a quelle in C con Juve Stabia, Benevento, Casertana e – nell’ultima amara stagione – Paganese. «Un autentico colpaccio operato dal presidente Niutta – così il club –, che insieme al general manager Alessandro Rosolino ed ai sempre attivi diggì Orefice, diesse Romano, ed al responsabile dell’area tecnica Lombardi, ha regalato a mister Cioffi l'ennesima pedina di spessore per un'Afragolese sempre più competitiva».

Intanto l’esperto attaccante è più che pronto alla nuova avventura: «Sono veramente felice di essere approdato in una società molto seria ed ambiziosa. Il presidente Niutta è una gran persona che ha a cuore le sorti di questo club, continuando ad optare per grandi obiettivi. Sono pronto a mettere in campo la massima professionalità, serietà ed impegno, affinché il mio contributo sia di grande aiuto a questa squadra. Società, squadra e tifosi, dovranno remare tutti nella stessa direzione, perché solo così si può ambire a traguardi importanti».