«Dichiarazioni lesive nei confronti del tecnico subentrato al suo esonero nella conduzione tecnica della squadra ASD Gelbison Vallo della Lucania». Con questa “accusa” la Commissione Disciplinare del Settore Tecnico Figc ha comminato una squalifica di un mese ad Alessio Martino, ex allenatore della Gelbison e fresco di accordo con il Grotta per la prossima stagione.



Esonerato dopo due sconfitte consecutive contro le corazzate Cerignola e Taranto nel girone d'andata, Martino espresse giudizi lesivi nei confronti del suo successore Luigi Squillante. L'attenzione della Disciplinare si è focalizzata su un post pubblicato da mister Martino sul proprio profilo social il 12 novembre scorso.



La Procura Federale aveva chiesto per l'ex allenatore dei vallesi uno stop di tre mesi, ma la Commissione Disciplinare ha ritenuto le dichiarazioni «di particolare tenuità», optando per trenta giorni di squalifica. © RIPRODUZIONE RISERVATA