Giugliano, raduno il 20 luglio: accordo per 11 protagonisti promozione

Undici protagonisti della promozione in serie C trovano l'accordo con il club: Oyewale, Gomez, Vivolo (gli ultimi in ordine cronologico), De Rosa, Ciro e Raffaele Poziello, Rizzo, Kyeremateng, Biasiol, Gladestony e Ceparano. Lo zoccolo duro, insomma, della formazione che ha stravinto il campionato di serie D, da questa stagione agli ordini di Raffaele Di Napoli. Per Oyewale, Gomez e Vivolo il contratto ha durata di un anno.

Archiviato il capitolo interno, con le conferme dei giocatori ritenuti idonei al progetto tecnico, nelle prossime ore saranno annunciati anche i primi acquisti dell'era Amodio, neo ds subentrato a Righi. Intanto ufficializzata la data del ritiro: si parte (in sede) il 20 luglio. Il 31 il trasferimento a Rivisondoli.