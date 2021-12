Giugliano, 12 vittorie su 14 gare Il tecnico Ferraro: «Percorso straordinario»

"Un percorso straordinario, incredibile: bisogna dare ai miei ragazzi tutti i meriti del caso". E' raggiante Giovanni Ferraro, il tecnico del Giugliano capolista indiscusso del girone G, che domenica sarà di scena nuovamente al De Cristofaro contro il Monterotondo. "Vincere 12 partite su 14 non è cosa facile - aggiunge il trainer gialloblu - stiamo mantenendo un ottimo passo. Sottolineo che tutti i calciatori sono titolari e utili a questa causa. Siamo felici per la società e per i nostri tifosi che ci sono sempre vicini, pronti a darci la spinta giusta. Vogliamo fare qualcosa di importante e lasciare il nostro segno in questa città". Nell'ultimo turno il Giugliano ha sconfitto in casa l'Insieme Formia, staccando (in attesa delle gare di recupero) nettamente le dirette inseguitrici.