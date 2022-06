Giugliano, ad Avellino le prime gare della prossima stagione

Si giocheranno allo stadio Partenio di Avellino - salvo colpi di scena - le prime gare interne del Giugliano nel campionato di serie C. Lo stadio comunale di Giugliano necessita infatti di importanti lavori di adeguamento. Gli interventi, all'impianto di illuminazione e quelli per la sistemazione dei tornelli, non sono ancora iniziati. Il Comune di Avellino, contattato dalla società gialloblu, ha manifestato la propria disponibilità ad ospitare i tigrotti. Sul fronte mercato, circola con insistenza il nome di Giuseppe Scurto, attuale allenatore dell'under 18 della Roma, come possibile sostituto di Giovanni Ferraro, il tecnico che ha traghettato la squadra in serie C, ma non ancora certo della riconferma.