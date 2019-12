È l'autentica rivelazione del girone I del campionato di serie D. Il Giugliano di Massimo Agovino, matricola del girone, veleggia stabilmente nella parte alta della classifica. Al quarto posto, in piena zona playoff, in coabitazione con l'Fc Messina. «Stiamo lavorando bene e i risultati vanno oltre le nostre più rosee aspettative - spiega il trainer gialloblu - Ai ragazzi non posso rimproverare nulla, nemmeno quei cali di tensione che ci hanno fatto perdere punti preziosi in alcune gare. Lavoriamo tanto sui nostri difetti, ma devo anche vedere il bicchiere mezzo pieno».



A tenere banco, però, è soprattutto la questione stadio. La società è stata chiara: «Se la consegna del De Cristofaro continuerà a slittare, opteremo per la strada più radicale: non scenderemo in campo», ha annunciato il presidente Luigi Sestile. E proprio sul fronte stadio, da tempo oggetto di lavori di ristrutturazione, il nodo dovrebbe essere sciolto tra tre giorni. In quella data, infatti, si terrà un altro sopralluogo tecnico nell'impianto comunale, per il cui utilizzo si attende il via libera di vari organismi.