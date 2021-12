Giugliano aspetta il Monterotondo, Ferraro: «Chiudere in bellezza l'anno»

«Mancano due gare, da affrontare in quattro giorni. Sappiamo che avremo poco tempo, ma i ragazzi sono concentrati e vogliosi di fare il massimo prima della sosta natalizia». Giovanni Ferraro, tecnico del Giugliano capolista indiscusso del girone G, catechizza i suoi uomini alla vigilia della sfida con il Monterotondo, fanalino di coda. Al De Cristofaro i tigrotti cercheranno di agguantare la tredicesima vittoria in campionato. «Sappiamo che dobbiamo avere la testa solo e unicamente sulla gara di domani: vogliamo chiudere l'anno in bellezza davanti ai nostri tifosi - aggiunge Ferraro - Stiamo facendo un percorso importante, lo dicono i numeri. Serve calma e equilibrio. Dietro di noi corrono, ci sono squadre forti che devono recuperare gare. Sappiamo di dover pensare solo a noi stessi, siamo padroni del nostro destino».