Giugliano, al via il ritiro precampionato: la prima parte della preparazione in sede

La stagione del Giugliano è iniziata ufficialmente con i primi allenamenti allo stadio De Cristofaro, l'impianto di casa. La squadra, agli ordini del tecnico Giovanni Ferraro, resterà in sede fino al 31 agosto. Poi, come annunciato dalla società, si trasferirà a Rivisondoli per completare la preparazione in vista degli impegni di Coppa Italia (primi di settembre) del campionato. La compagine gialloblu è stata (finora) tra le più attive sul mercato: in meno di una settimana, infatti, sono stati ingaggiati quindici calciatori. Molti i nomi altisonanti: Nicolas Rizzo, Giovanni Kyeremateng, Michele Scaringella e tanti altri.