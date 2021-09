Giugliano, l'allenatore Juniores lascia: «Mi imponevano i giocatori»

«Un dirigente della società mi ha imposto di scegliere figli degli amici e di altri perché vi erano accordi con alcune scuole calcio. Non posso accettare tali imposizioni, per rispetto dei ragazzi che alleno, e lascio pertanto il Giugliano calcio 1928. Certi atteggiamenti lasciano perplessi e disgustati». A parlare è Giuseppe Iacolare, ormai ex allenatore della Juniores della squadra presieduta da Alfonso Mazzamauro.

Parole durissime che hanno scosso l'ambiente gialloblu e spinto la società a replicare a stretto giro: «l Giugliano Calcio 1928 esprime incredulità per le parole espresse dall’ormai ex allenatore della Juniores Nazionale nei confronti del direttore generale del club, Ciro Sarno, e del direttore responsabile del settore giovanile Emiliano Amata, abilitato a Coverciano - recita un passaggio di un comunicato diramanto dal club - In diverse occasioni l’ex allenatore della Juniores Nazionale ha provato a prevaricare la linea societaria e le scelte, non tecniche, perché mai nessuna imposizione è stata attuata: erano decisioni che spettavano all’area dirigenziale del settore giovanile, che in più di una circostanza è stata scavalcata e non informata su ciò che accadeva. Il rispetto dei ruoli è principio fondante e fondamentale di questa proprietà, così come la meritocrazia e la trasparenza».