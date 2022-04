Giugliano, ancora un ko in trasferta con il fanalino di coda Latte Dolce

Nuovo capitombolo in trasferta per il Giugliano di Giovanni Ferraro, che cade (2-1) anche sul campo del fanalino di cosa Latte Dolce. La partita si mette subito in salita per i tigrotti, che al 22' subiscono la rete del vantaggio dei padroni di casa. A firmarla è Cannas. Il Giugliano prova a reagire e perviene al pari con Gladestony al 18' della ripresa. Il match sembra incanalarsi verso un salomonico pareggio, ma sul finire del tempo - con il Giugliano in dieci per l'espulsione di Rizzo - i sassaresi trovano la rete del raddopio. Il gol di Saba è una doccia gelata per la capolista, che ora ha sei punti di vantaggio sulla Torres.