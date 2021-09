Giugliano, due amichevoli in due giorni: sfida con il Pescara Primavera

Due amichevoli per il Giugliano, da ieri in ritiro nella cittadina abruzzese di Rivisondoli. I gialloblu di mister Giovanni Ferraro scenderanno in campo domani (alle ore 17) contro la Primavera del Pescara allo stadio Poggio degli Ulivi di Città Sant’Angelo.

Il giorno successivo, come comunicato dalla società, i tigrotti affronteranno, sempre in amichevole, l'Aurora Alto Casertano (sempre alle ore 17) allo stadio comunale di Roccaraso. Entrambe le amichevoli saranno trasmesse in diretta streaming sulla pagina Facebook del Giugliano calcio 1928.