Notizie non confortanti arrivano sul fronte Covid. Il secondo tampone eseguito sui calciatori e membri dello staff tecnico del Giugliano (12 in totale), tutti contagiati nei giorni scorsi, ha confermato la positività per quattro tesserati e un componente dell'area tecnica. La società gialloblu, che aveva già chiesto ottenuto il rinvio delle gare con il Muravera e il Carbonia, ha inoltrato un'ulteriore richiesta alla Lega per il rinvio del match con l'Afragolese, in programma domenica 8 novembre. I tigrotti, ormai fermi ai box da circa due settimane, sono in attesa delle decisioni dei vertici della Lega Nazionale Dilettanti.

