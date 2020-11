Le problematiche legate alla positività di alcuni calciatori e membri dello staff tecnico continuano a tormentare il Giugliano. La formazione gialloblu non scenderà in campo nemmeno il 15 e il 22 novembre. La gara con il Muravera, in programma il giorno 15, è stata nuovamente rinviata e questa volta a data da destinarsi. E' il secondo rinvio nell'arco di dieci giorni. I tigrotti salteranno anche il match con il Carbonia, che si sarebbe dovuto disputare il 22 novembre. Rinviato (data ancora da decidere) anche lil derby con l'Afragolese. Per cinque calciatori e un componente dello staff tecnico non è arrivato l'agognato via libera, nemmeno dopo aver effettuato il secondo tampone. Il resto della truppa, intanto, si allena regolarmente allo stadio De Cristofaro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA