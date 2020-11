Sono in dodici, tra calciatori e componenti dello staff tecnico, che ancora attendono il via libera per la ripresa degli allenamenti. In casa Giugliano non si parla d'altro: dei test diagnostici che devono fugare ogni dubbio sull'idoneità dei tesserati contagiati nei giorni scorsi dal Covid-19. La società gialloblu si è attivata affinché l'iter (affidato alle Autorità sanitarie locali) possa essere il più rapido possibile. La Lega, intanto, non ha ancora ufficializzato la data del recupero del match con il Carbonia, rinviato a data da destinarsi. Per l'altro rinvio invece c'è la certezza: i tigrotti scenderanno in campo l'11 novembre contro il Muravera. Sul fronte mercato (in uscita) confermate le indiscrezioni dei giorni scorsi: l'attaccante BIagio Filogamo è stato ceduto all'Atletico Fiuggi.

