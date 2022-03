Giugliano, trasferta in Sardegna Ferraro: “Equilibrio e pazienza”

Ancora un impegno in terra sarda per il Giugliano di Giovanni Ferraro, di scena domani sul campo del Muravera. La capolista del girone è a caccia della vittoria, che in trasferta manca da alcune settimane, per tenere a debita distanza le inseguitrici. “Domenica scorsa abbiamo disputato una buona gara - spiega il tecnico Ferraro alla vigilia del match Vincere aiuta sempre a lavorare meglio. La squadra sta bene, ha entusiasmo, si è allenata con voglia e determinazione. Siamo a marzo, entriamo nella fase cruciale della stagione. Serve equilibrio e pazienza, sappiamo che adesso ogni punto ha un grande valore. Il girone di ritorno è un campionato a parte”.

L’allenatore del Giugliano ha poi aggiunto: “Noi stiamo correndo da inizio stagione, dietro anche. Sia la Nuova Florida che la Torres stanno disputando un torneo importante. Il Girone G è molto complesso, tecnico, non ci sono partite facili. Pensiamo al nostro percorso e restiamo concentrati partita per partita. Domani ci attende una gara complicata". Non saranno della gara Scaringella (infortunato) e il greco Emmanouil.