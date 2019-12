E' Pasquale Cimmino l'ultimo colpo di mercato del Giugliano. Cimmino, classe 2001, è un centrocampista molto duttile cresciuto nelle giovanili del Perugia e reduce dall'esperienza con la maglia del Portici. Un giocatore completo, dotato di buona tecnica e capace di giocare in più ruoli. La società gialloblu ha inoltre ufficializzato la cessione di Antonio Maisto, portiere ceduto in prestito al Portici. La compagine guidata da Massimo Agovino affronterà domenica l'Acr Messina, allenata da Karel Zeman.



Un incontro d'alta classifica che potrebbe disputarsi allo stadio De Cristofaro di Giugliano (se arriverà il via libera della commissione provinciale di vigilanza) o in alternativa al Vallefuoco di Mugnano. "Sarà una gara difficile - spiega il tecnico dei tigrotti Massimo Agovino - Il Messina è tanta roba ed è allenato da un tecnco di cui ho grande stima. Siamo reduci da una bella impresa sul campo dell'Acireale - aggiunge - ma non dobbiamo abbassare la guardia: questo Giugliano è capace di battere qualsiasi avversario ma anche di perdere contro formazioni meno strutturate sul piano tecnico". © RIPRODUZIONE RISERVATA