Cerone illude il Giugliano, Arzachena impone il pareggio alla capolista

Il Giugliano non va oltre il pareggio (1-1) sul campo dell'Arzachena. La capolista, reduce dalla sconfitta casalinga con il Cinthyalbalonga, passa in vantaggio in avvio di ripresa con il solito Cerone, che trasforma un penalty decretato dal signor Gangi. La reazione dei sardi, tuttavia, non si fa attendere. Gli uomini di Nappi, al 15', pervengono al pareggio con Belotti, che mette alle spalle di Baietti con una sventola dai venti metri. Gara combattuta e ben giocata dai padroni di casa, che in diverse occasioni riescono ad impensierire la difesa dei tigrotti. Alla fine il pari è il risultato più giusto.