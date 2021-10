Giugliano-Arzachena, fumata bianca: stadio De Cristofaro a porte aperte

Fumata bianca. Giugliano-Arzachena, gara valevole per il quarto turno del girone G del campionato di serie D, si giocherà domenica allo stadio De Cristofaro di Giugliano e finalmente a porte aperte. Il via libera, tanto agognato dalla società gialloblu, è arrivato nella serata di ieri al termine dell'ultimo sopralluogo della commissione provinciale di vigilanza. Stadio aperto ai tifosi, dunque, ma con una capienza massima (per misure anti Covid) del 50%. Saranno al massimo in tremila a sedere sugli spalti dell'impianto cittadino.

Il club giuglianese, in una nota, ha ringraziato «l'amministrazione comunale e tutte le autorità preposte per il grande impegno profuso sul fronte burocratico».