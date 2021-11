Giugliano, la testa è già alla sfida con l'Atletic Uri

La decima vittoria in campionato, sfuggita di un soffio nell'ultimo turno di campionato con l'Aprilia, ha fatto emergere qualche malumore tra i tifosi. Molti sostenitori hanno criticato apertamente le scelte del tecnico del Giugliano Giovanni Ferraro, reo - dopo il vantaggio - di aver optato per un atteggiamento tattico troppo rinunciatario. Piccole polemiche che, ad ogni modo, non hanno turbato la serenità del gruppo, ormai proiettato alla gara di domenica.

I tigrotti - capolisti del girone G - saranno di scena sul campo dell'Atletico Uri. Un match ampiamente alla portata dei gialloblu, che dopo 10 giornate hanno raccolto 28 punti, frutto di 9 vittorie e un pareggio. «Avremmo potuta gestire meglio la fa finale del match con l'Aprilia, ma bisogna dare merito anche agli avversari, autori di un ottimo incontro», sottolinea il trainer Ferraro.