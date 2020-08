Ultimo test amichevole prima del trasferimento in Abruzzo, dove il Giugliano completerà la fase di preparazione al campionato. Al De Cristofaro di Giugliano i tigrotti, guidati in panchina da Guglielmo Tudisco, si sono imposti sulla Barrese (3-2). Una vittoria in rimonta per i gialloblu, che dopo pochi minuti di gioco erano sotto di due reti. Protagonista del match il neo acquisto Poziello, autore di una doppietta.



Archiviata la prima fase del ritiro, il Giugliano domani partirà alla volta della cittadina abruzzese di Alfadena. Due giorni fa, sul fronte mercato, la società ha annunciato l'acquisto di quattro under. Rosa al completo, almeno per ora. Salvo sorprese, infatti, nei prossimi giorni non saranno annunciati ulteriori colpi. © RIPRODUZIONE RISERVATA