Il Giugliano, in attesa delle decisioni del Consiglio Federale, che nei prossimi giorni potrebbe decretare il passagio dei tigrotti in Lega Pro, ha intanto blindato quattro giocatori per la prossima stagione. Quattro uomini della vecchia guardia, protagonisti indiscussi della stagione terminata con un terzo posto alle spalle delle corazzate Palermo e Savoia. Riconfermati, anche per la prossima stagione, indipendentemente dalla categoria, il capitano Crescenzo Liccardo, il fantasista Vincenzo Caso Naturale (nella foto) e i difensori Rosario Di Girolamo e Marco Carbonaro. Il nome del nuovo tecnico, di colui che subentrerà a Massimo Agovino, sarà invece ufficializzato la prossima settimana. © RIPRODUZIONE RISERVATA