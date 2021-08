Giugliano, buona la prima: sconfitta l'Ischia in amichevole

Il Giugliano si aggiudica (2-0) il primo test amichevole della stagione. I tigrotti, guidati in panchina da Giovanni Ferraro (nella foto), hanno espugnato il campo dell'Ischia con reti siglate da Rizzo e Abreu “Complessivamente sono soddisfatto della prova dei ragazzi - spiega il trainer del Giugliano - Giocavamo contro una squadra che farà un gran campionato di Eccellenza, più fresca di noi da un punto di vista fisico. Abbiamo faticato un po’ nella prima frazione di gioco, nella ripresa la squadra ha fatto meglio. Chiaro che siamo ancora pesanti sulle gambe, lavoriamo da dieci giorni insieme, ci stiamo conoscendo e sono sicuro che andrà sempre meglio”. L’allenatore gialloblu ha poi aggiunto: “Questo è un gruppo con grandi qualità. Sono felice perché abbiamo under già pronti a mettersi in mostra. In questa prima fase stiamo lavorando tanto sulla forza e sulla fisicità, con l’andare avanti della preparazione saremo certamente più brillanti".