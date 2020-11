Una buona notizia e una cattiva sul fronte Covid. Cinque calciatori del Giugliano, gli ultimi ancora alle prese con il virus, sono da oggi ufficialmente negativi. L'esito dell'ultimo tampone ha sciolto le residue preoccupazioni. I cinque saranno disponibili per la gara di domenica in programma (alle ore 14,30) tra le mura amiche del De Cristofaro contro il Carbonia. Non sarà del match, invece, uno dei componenti dello staff tecnico, risultato ancora positivo dopo il terzo tampone eseguito. Il Giugliano è fermo da diverse settimane, ma salvo sorprese domenica affronterà in casa la compagine sarda, reduce dal pareggio contro il Gladiator.

© RIPRODUZIONE RISERVATA