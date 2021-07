Violenze contro squadra e dirigenza, Daspo per 18 tifosi del Giugliano

Il Questore di Napoli ha emesso 18 provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive calcistiche, per periodi da uno a cinque anni, nei confronti di altrettanti appartenenti alla tifoseria della squadra di calcio “FC Giugliano 1928” che, da febbraio a giugno 2021, hanno messo in atto una serie di azioni violente nei confronti della dirigenza, dello staff tecnico e dei calciatori per influenzare le scelte tecniche della compagine sportiva e per costringere l’attuale dirigenza della società a dimettersi.