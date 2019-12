Buone notizie in casa Giugliano, da mesi alle prese con le vicisittudini legate ai lavori e ai certificati di agibilità dello stadio De Cristofaro. Il Consiglio comunale della terza città della Campania - riunitosi stamani - ha espresso parere favorevole sull'affidamento provvisorio dell'impianto, di proprietà dell'ente cittadino, alla compagine gialloblu. Sarà dunque il Giugliano a gestire la struttura per i prossimi mesi.



Ora si attende l'ultimo step, ovvero il certificato di agibilità. L'iter dovrebbe essere concluso nell'arco di pochi giorni. Nei giorni scorsi la proprietà del club aveva paventato di non scendere più in campo se la querelle stadio non si fosse risolta in pochi giorni.



Salvo sorprese, insomma, i tigrotti di Massimo Agovino - archiviata la sosta natalizia - potranno debuttare nello stadio casa nella sfida che li vedrà opposti al Castrovillari. Un match che sembra essere ampiamente alla portata del Giugliano, che ormai veleggia stabilmente nella parte alta della classifica. Gli uomini di Agovino, intanto, hanno ripreso oggi la preparazione (con una seduta di allenamento al Vallefuoco di Mugnano) in vista della gara con i calabresi.



