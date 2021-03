Tracollo Giugliano, il Carbonia cala il poker

Ennesimo passo falso esterno per il Giugliano, che cade (4-0) sul campo del Carbonia. La gara, iniziata in anticipo (alle ore 14) rispetto agli altri campi, si sblocca quasi subito: all'8 è Cappai, il bomber della compagine sarda, ad avventarsi su un cross dalla sinistra di Palombi e a deviare in rete. Il Giugliano, privo dello squalificato Micillo, prova a reagire ma in poche occasioni riesce ad impensierire il portiere Manis.

La prima frazione di gioco si chiude con il vantaggio di misura del Carbonia, ma con i gialloblu di Antonio Maschio che sembrano in grado di reggere l'urto.

La ripresa, invece, è tutta di marca sarda: i padroni di casa raddoppiano al 9' con Piras, lesto a girare in rete sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Poi è Stivaletta (al 21') con un tiro dal limite potente e preciso a beffare Mola. In pieno recupero arriva anche la quarta marcatura. E' Agostinelli ad involarsi verso la porta difesa da Mola e a trafiggerlo con un preciso diagonale.