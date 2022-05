Giugliano, battuto anche il Cassino: si festeggia la promozione in C

Gran pienone e festeggiamenti allo stadio De Cristofaro di Giugliano. I padroni di casa, che hanno già staccato il pass per la serie C, si sono congedati dal pubblico amico battendo per 2-0 il Cassino. Gara condotta in scioltezza dal Giugliano, passato in vantaggio al 13' della ripresa con capitan Poziello, lesto a sfruttare (con una girata aerea) un corner di Federico Cerone.

Proprio Cerone, qualche minuto dopo, fissa il punteggio sul 2-0. Splendida la sassata del 10, che si avventa sul palo colpito da Gladestony e piazza la palla alle spalle di Papa. Finale dedicato ai festeggiamenti e ai cori dei tifosi, accorsi numerosi sulle gradinate dell'impianto giuglianese.

