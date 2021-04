Giugliano, un'altra disfatta casalinga: il Cassino ne fa tre al De Cristofaro

Nuovo tonfo casalingo per il Giugliano, sconfitto al De Cristofaro per 3-0 dal Cassino. I gialloblu, guidati in panchina da Eduardo Imbimbo, subentrato in settimana ad Antonio Maschio, sprecano un'ulteriore occasione per accorciare le distanze dalle dirette concorrenti per la salvezza.

La gara è aperta e ben giocata dalle due squadre, ma sono i laziali a sfruttare al meglio tutte le occasioni. I bianchi di mister Grossi si impongono con le reti di Vitiello (splendido controllo e tiro dal limite), Giglio e Ricamato.

I padroni di casa, a secco di successi da sei turni, si rendono pericolosi nel primo tempo con Celestine e nel finale di gara con il neo entrato Pepe. In entrambe le occasioni è bravissimo Del Giudice a non farsi sorprendere.