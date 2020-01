L'incertezza regna ancora sovrana. La sede della gara Giugliano-Castrovillari, valida per la prima giornata del girone di ritorno del girone I, è ancora avvolta nel mistero. La proprietà del Giugliano, prima della sosta natalizia, aveva salutato la città di Mugnano, che da anni ospita i match interni dei tigrotti, e ringraziato l'amministrazione comunale "per la grande ospitalità rivcevuto". Il presidente Luigi Sestile aveva poi aggiunto: "Il match contro il Messina è l'ultimo che disputiamo a Mugnano".



Ad oggi, però, non vi è alcuna certezza sul fatto che domenica sia disponibile e agibile l'impianto di Giugliano, fresco di restyling e consegnato ufficialmente dal Comune (in via provvisoria) alla società gialloblu. "Al momento non ci sono novità di rilievo - spiega il ds Franco Mango - Attendiamo comunicazioni ufficiali dagli organi competenti". Lo scenario più plausibile, insomma, è che Giugliano-Castrovillari vada in scena al Vallefuoco di Mugnano.