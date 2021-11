Giugliano, prima amarezza di Coppa: i gialloblu perdono a Cerignola

Prima sconfitta stagionale per il Giugliano di Giovanni Ferraro, che cade (2-1) sul terreno del Cerignola, in un match valido per i 32 esimi di finale di Coppa Italia. I gialloblu scendono in campo con una formazione priva di diversi titolari. I pugliesi partono subito forte e nell'arco di 34 minuti siglano due reti, con Achik e Palazzo (su tiro dagli undici metri).

Per il Giugliano, nei minuti di recupero della prima frazione fi gioco, va a segno capitan Poziello. Nella ripresa i tigrotti premono, ma l'estremo difensore dei pugliesi non si lascia sorprendere. Il risultato non cambia: il Cerignola regala la prima amarezza stagionale al Giugliano.