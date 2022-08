Giugliano, cinque gol al Napoli United in amichevole: in rete Rizzo e Kyeremateng

Cinquina del Giugliano, che al De Cristofaro supera (5-0) il Napoli United in uno degli ultimi test amichevoli prima dell'inizio del campionato. La compagine di Lello di Napoli va in gol con Rizzo, Kyeremateng, Nocciolini, ultimo arrivato alla corte del tecnico gialloblu, D'Alessio e Salvemini. L'allenatore del Giugliano ha provato due moduli nel corso del match: nel primo tempo il 5-3-2 e nella ripresa, con l'ingresso in campo di Felippe, Ciro Poziello, Biasiol, Gladestony, Oyewale, Salvemini e D'Alessio, il 4-3-3. Prova non positiva per il Napoli United, apparso ancora appesantito sotto il profilo atletico. I multietnici esordiranno il 4 settembre in campionato con l'impegno sul campo del Massa Lubrense.