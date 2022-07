Giugliano, arriva il brasiliano Felippe: ufficializzato anche D'Alessio

Giugliano scatenato sul mercato. Nelle ultime 24 ore il club neopromosso in serie C ha annunciato l'acquisto (a titolo definitivo) di due calciatori ritenuti tra i più interessanti del panorama nazionale: Lorenzo D’Alessio, esterno classe 2001, che ha sottoscritto un contratto biennale. In precedenza la società gialloblu, di proprietà della famiglia Mazzamauro, aveva ufficializzato l'ingaggio di Lucas Felippe, 22 anni, centrocampista mancino che ha sottoscritto anch'egli un contratto biennale. Felippe è reduce dall'esperienza maturata nella serie B portoghese con la maglia dello Sporting club Farense.