Nuovo colpo di mercato per il Giugliano, da giorni bloccato dal Covid-19 (sono undici i tesserati risultati positivi al test). La società gialloblu ha annunciato poco fa di aver raggiunto l'accordo con Francesco Paolo Aiello, attaccante esterno classe 2002. Il calciatore, che ha militato con l'Insieme Formia, ha vestito in passato la maglia del Palermo (settore giovanile) ed è stato più volte convocato dalle rappresentative nazionali Under 15 e Under 16. Il parco attaccanti del Giugliano si amplia ulteriomente. Soltanto pochi giorni fa era stato annunciato anche l'arrivo di Alan Arario, 25 enne punta argentina che ha giò esordito in campionato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA