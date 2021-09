Giugliano, colpo di mercato: arriva lo spagnolo Torres

Nuovo colpo di mercato per il Giugliano Calcio 1928. La società ha ufficializzato poco fa l'acquisto del difensore spagnolo Pedro Torres, classe 2002. Il giocatore si è già aggregato alla squadra allenata da Giovanni Ferraro, da ieri in ritiro nella cittadina abruzzese di Rivisondoli dove sarà ultimata la preparazione. Con lo spagnolo Torres, salvo clamorose sorprese, si chiude anche la sessione estiva di mercato dei gialloblu, attivissimi in queste ultime settimane. A Giugliano si sono accasati più di venti giocatori, molti dei quali di indubbia esperienza e qualità.