Giugliano, che colpo: l'ex Cesena Setola alla corte di Imbimbo

Nuovo colpo di mercato per il Giugliano alla vigilia del match di campionato con la Vis Artena. La società gialloblu ha annunciato di essersi assicurata la prestazioni di Carmine Setola, laterale di difesa e centrocampo. Setola, di origini sannite, è nato il 13 gennaio del 1999 e ha iniziato la sua carriera nel settore giovanile del Cesena. Con il club romagnolo ha esordito da professionista in serie B, ancor prima della maggiore età.

Dopo un breve passaggio con il Palermo, ha militato in diverse compagini di serie C: Pisa, Alma Juventus Fano, Robur Siena e Virtus Francavilla. Nella stagione 2020-2021 è sbarcato in Campania, difendendo i colori della Casertana. Nel corso della sua carriera è stato più volte convocato dalle nazionali giovanili Under 17 e Under 18. Ha disputato un Europeo e segnato un gol. Ad oggi ha collezionato 4 presenze in serie B e 41 presenze in terza serie.

