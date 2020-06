Riflettori puntati sugli under più promettenti del panorama regionale: il Giugliano, che sogna il ripescaggio in serie C, sta sondando il terreno per individuare i giovani da inserire nella rosa che sarà, da qui a qualche settimana, a disposizione del neo tecnico Guglielmo Tudisco. La società gialloblù ha già deciso di confermare (quasi in blocco) il pacchetto degli under della scorsa stagione, eccezion fatta per qualche classe 2000 che dovrà lasciare Giugliano.



La squadra, in attesa degli ulteriori sviluppi di mercato e delle decisioni della Federazione in merito al paventato ripescaggio in Lega Pro, si radunerà nei prossimi giorni allo stadio De Cristofaro di Giugliano, dove dovrebbe iniziare una mini preparazione in vista (quella vera probabilmente si terrà a Campitello Matese) della ripresa dell'attività agonistica. I giocatori sono fermi da mesi e da più parti è stata sollecitata la necessità di riprendere "confidenza" con il pallone. © RIPRODUZIONE RISERVATA