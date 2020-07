La stagione del Giugliano calcio ripartirà - salvo sorprese - il 17 agosto. Quel giorno i giocatori gialloblu si raduneranno allo stadio De Cristofaro di Giugliano, dove si alleneranno per le successive due settimane. Dopodiché il programma stilato dalla società prevede uno spostamento in una località molisana o abruzzese. Roccaraso è in cima ai pensieri del direttore sportivo Franco Mango, che ha già effettuato un sopralluogo in zona. Saranno almeno undici gli under inseriti nella prima squadra agli ordini del neo allenatore Guglielmo Tudisco.



Prosegue intanto il monitoraggio sul mercato e nei prossimi giorni saranno annunciati i primi acquisti, con ogni probabilità giovanissimi di belle speranze. Resterà a Giugliano il portiere Marco Mola, classe 1999, dato per partente qualche settimana fa. © RIPRODUZIONE RISERVATA