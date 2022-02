Giugliano corsaro ad Ostia: decide Gladestony. Primato blindato

Il quindicesimo sigillo stagionale. Il Giugliano non conosce ostacoli ed espugna anche il campo dell'Ostiamare, sconfitto di misura (1-0) con una rete del centrocampista Gladestony. Il match è equilibrato e si sblocca soltanto al 23' della ripresa. Carichi di pathos gli ultimi minuti di gioco con le squadre costrette ad affrontarsi in dieci uomini. La compagine di Giovanni Ferraro, in vetta al girone G, con questi tre punti consolida ulteriormente il primato in classifica e tiene a debita distanza la Torres, anch'essa vittoriosa tra le proprie mura amiche. I gialloblu, tuttavia, devono recuperare ancora una gara, quella con il Cynthialbalonga, in programma al De Cristofaro di Giugliano il 16 febbraio.