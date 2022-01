Giugliano, focolaio Covid in rosa: rinviata la gara con il Cynthialbalonga

Focolaio Covid in rosa, il Giugliano ottiene il rinvio della gara casalinga con il Cynthialbalonga. La gara era in programma il 23 gennaio allo stadio De Cristofaro di Giugliano.

«I tesserati - spiega in una nota la società gialloblu - sono stati posti in quarantena secondo il protocollo vigente. Il club ha inoltre attivato tutte le procedure previste dalla normativa in vigore». Il match con il Cinthyalbalonga, valevole per la diciassettesimagiornata di campionato, è stato rinviato a data da destinarsi. Il Giugliano, protagonista indiscussa del girone d'andata, è attualmente in testa alla classifica.