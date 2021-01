Crisi di risultati a Giugliano e tifosi sul piede di guerra. Il cambio societario non ha finora sortiti gli effetti sperati dai sostenitori dei tigrotti, che hanno contestato la vecchia proprietà (la famiglia Sestile) e ora non disdegnano critiche ai nuovi arrivati. Il Giugliano è reduce da due sconfitte di seguito e continua a navigare nelle parti basse della classifica. La nuova società è convinta, tuttavia, di poter uscire dalle sabbie mobile e, dopo il cambio dell'allenatore, ha già ingaggiato diversi calciatori.

Gli ultimi, in ordine cronologico, sono i difensori Stefano Marotta e Andrea Mambelli. In precedenza era stato annunciato l'acquisto dell'attaccante Negro. I tigrotti saranno di scena domenica al De Cristofaro contro il New Team Florida, compagine laziale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA