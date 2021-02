Acque agitate in casa Giugliano e tifosi sul piede di guerra. Ieri a far sentire la propria voce sono stati gli ultras gialloblu, una cui rappresentanza ha contestato l'allenatore Eduardo Imbimbo (nella foto). La contestazione si è consumata nelle adiacenze dello stadio De Cristofaro, sede degli allenamenti e delle gare interne del Giugliano.

La formazione allenata da Imbimbo ha ripreso ad allenarsi in vista delle prossime gare di campionato. I tigrotti - fermati per due turni dalla Lega a causa delle vicissitudini legate al Covid (5 sono i tesserati attualmente positivi) - torneranno in campo il 21 febbraio quando al De Cristofaro sarà di scena la Nocerina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA